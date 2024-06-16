2024 İstanbul Kültür Üniversitesi Hava Lojistiği Taban Puanları ( Önlisans ) 203051096 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Kültür Üniversitesi Hava Lojistiği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Kültür Üniversitesi Hava Lojistiği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Kültür Üniversitesi Hava Lojistiği Bölümü tercih kod numarası 203051096 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Kültür Üniversitesi Hava Lojistiği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Kültür Üniversitesi Hava Lojistiği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Kültür Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Hava Lojistiği Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hava Lojistiği Bölümü kontenjanı 6+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Hava Lojistiği Bölümüne Dolmadı-6 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Kültür Üniversitesi Hava Lojistiği Bölümü Taban Puanı: 319,88854

İstanbul Kültür Üniversitesi Hava Lojistiği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 667.231

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203051096

ÜNİVERSİTE: İstanbul Kültür Üniversitesi

FAKÜLTE: Hava Lojistiği

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 319,88854

Başarı Sıralaması: 667.231

Kontenjan 2022 – 2023 : 6+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-6

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 318,34712

Başarı Sıralaması: 620.687

Kontenjan 2022: 5+0

Yerleşen 2022: Doldu-5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262.4402

Başarı Sıralaması: 654468

Kontenjan 2021: 5+0

Yerleşen 2021: Doldu-5