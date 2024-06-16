2024 İstanbul Kültür Üniversitesi E-Ticaret ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 203090152 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Kültür Üniversitesi E-Ticaret ve Pazarlama bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Kültür Üniversitesi E-Ticaret ve Pazarlama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Kültür Üniversitesi E-Ticaret ve Pazarlama Bölümü tercih kod numarası 203090152 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Kültür Üniversitesi E-Ticaret ve Pazarlama Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Kültür Üniversitesi E-Ticaret ve Pazarlama Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Kültür Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup E-Ticaret ve Pazarlama Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin E-Ticaret ve Pazarlama Bölümü kontenjanı 9+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında E-Ticaret ve Pazarlama Bölümüne Doldu-9 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

İstanbul Kültür Üniversitesi E-Ticaret ve Pazarlama Bölümü Taban Puanı: 349,33514

İstanbul Kültür Üniversitesi E-Ticaret ve Pazarlama Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 429.061

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203090152

ÜNİVERSİTE: İstanbul Kültür Üniversitesi

FAKÜLTE: E-Ticaret ve Pazarlama

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 349,33514

Başarı Sıralaması: 429.061

Kontenjan 2022 – 2023 : 9+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-9

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 345,36123

Başarı Sıralaması: 422.289

Kontenjan 2022: 9+0

Yerleşen 2022: Doldu-9

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 312.2807

Başarı Sıralaması: 296276

Kontenjan 2021: 8+0

Yerleşen 2021: Doldu-8