2024 İstanbul Kültür Üni. Uçuş Harekat Yöneticiliği Taban Puanları ( Önlisans ) 203090120 %50 İndirimli

203090120 | İstanbul Kültür Üniversitesi Uçuş Harekat Yöneticiliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Kültür Üniversitesi Uçuş Harekat Yöneticiliği ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Kültür Üni. Uçuş Harekat Yöneticiliği Taban Puanları ( Önlisans ) 203090120 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Kültür Üniversitesi Uçuş Harekat Yöneticiliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Kültür Üniversitesi Uçuş Harekat Yöneticiliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Kültür Üniversitesi Uçuş Harekat Yöneticiliği Bölümü tercih kod numarası 203090120 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Kültür Üniversitesi Uçuş Harekat Yöneticiliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Kültür Üniversitesi   Uçuş Harekat Yöneticiliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Kültür Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Uçuş Harekat Yöneticiliği   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uçuş Harekat Yöneticiliği   Bölümü kontenjanı 59+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Uçuş Harekat Yöneticiliği Bölümüne Doldu-59 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Kültür Üniversitesi Uçuş Harekat Yöneticiliği Bölümü Taban Puanı: 225,97031

İstanbul Kültür Üniversitesi Uçuş Harekat Yöneticiliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.056.204

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203090120

ÜNİVERSİTE: İstanbul Kültür Üniversitesi

FAKÜLTE: Uçuş Harekat Yöneticiliği

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 225,97031

Başarı Sıralaması: 2.056.204

Kontenjan 2022 – 2023 : 59+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-59

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 224,75272

Başarı Sıralaması:  2.044.089

Kontenjan 2022:  56+0

Yerleşen 2022:  Doldu-56

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1607633

Kontenjan 2021:  51+0

Yerleşen 2021:  Dolmadı-31

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