2024 İstanbul Kültür Üni. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 203051421 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Kültür Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Kültür Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Kültür Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 203051421 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Kültür Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Kültür Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Kültür Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü kontenjanı 11+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümüne Dolmadı-12 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Kültür Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 328,96891
İstanbul Kültür Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 584.151
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203051421
ÜNİVERSİTE: İstanbul Kültür Üniversitesi
FAKÜLTE: Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 328,96891
Başarı Sıralaması: 584.151
Kontenjan 2022 – 2023 : 11+0+2+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-12
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 321,51319
Başarı Sıralaması: 593.451
Kontenjan 2022: 12+0
Yerleşen 2022: Doldu-12
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 272.30096
Başarı Sıralaması: 559786
Kontenjan 2021: 11+0
Yerleşen 2021: Doldu-11