2024 İstanbul Kültür Üni. İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 203050671 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Kültür Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Kültür Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Kültür Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 203050671 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Kültür Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Kültür Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Kültür Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü kontenjanı 6+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümüne Doldu-8 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Kültür Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 299,91519

İstanbul Kültür Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 883.643

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203050671

ÜNİVERSİTE: İstanbul Kültür Üniversitesi

FAKÜLTE: İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 299,91519

Başarı Sıralaması: 883.643

Kontenjan 2022 – 2023 : 6+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-8

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 280,57677

Başarı Sıralaması: 1.034.464

Kontenjan 2022: 6+0

Yerleşen 2022: Doldu-6

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 273.77075

Başarı Sıralaması: 546807

Kontenjan 2021: 5+0

Yerleşen 2021: Doldu-5