2024 İstanbul Gelişim Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama Taban Puanları ( Önlisans ) 202790606 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gelişim Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü tercih kod numarası 202790606 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gelişim Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Gelişim Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü kontenjanı 43+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Web Tasarımı ve Kodlama Bölümüne Doldu-43 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Gelişim Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü Taban Puanı: 264,90204

İstanbul Gelişim Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.369.333

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202790606

ÜNİVERSİTE: İstanbul Gelişim Üniversitesi

FAKÜLTE: Web Tasarımı ve Kodlama

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 264,90204

Başarı Sıralaması: 1.369.333

Kontenjan 2022 – 2023 : 43+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-43

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 264,16791

Başarı Sıralaması: 1.272.228

Kontenjan 2022: 34+0

Yerleşen 2022: Doldu-34

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---