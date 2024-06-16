2024 İstanbul Gelişim Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama Taban Puanları ( Önlisans ) 202790599 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gelişim Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü tercih kod numarası 202790599 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gelişim Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Gelişim Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü kontenjanı 6+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Web Tasarımı ve Kodlama Bölümüne Dolmadı-7 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü Taban Puanı: 353,05334
İstanbul Gelişim Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 405.039
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202790599
ÜNİVERSİTE: İstanbul Gelişim Üniversitesi
FAKÜLTE: Web Tasarımı ve Kodlama
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 353,05334
Başarı Sıralaması: 405.039
Kontenjan 2022 – 2023 : 6+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-7
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 358,71539
Başarı Sıralaması: 347.811
Kontenjan 2022: 6+0
Yerleşen 2022: Doldu-6
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2021: ---
Yerleşen 2021: ---