2024 İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 202790488 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 202790488 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Gelişim Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Uçak Teknolojisi Bölümü İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uçak Teknolojisi Bölümü kontenjanı 43+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Uçak Teknolojisi Bölümüne Doldu-43 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 185,40896
İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.798.821
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202790488
ÜNİVERSİTE: İstanbul Gelişim Üniversitesi
FAKÜLTE: Uçak Teknolojisi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli
Taban Puan: 185,40896
Başarı Sıralaması: 2.798.821
Kontenjan 2022 – 2023 : 43+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-43
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 229,64731
Başarı Sıralaması: 1.929.059
Kontenjan 2022: 25+0
Yerleşen 2022: Doldu-25
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1607528
Kontenjan 2021: 22+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-16