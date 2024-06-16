2024 İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 202790487 Ücretli

202790487 | İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak Teknolojisi ( Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 202790487 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 202790487 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Gelişim Üniversitesi   Uçak Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Gelişim Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Uçak Teknolojisi   Bölümü   İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uçak Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 60+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Uçak Teknolojisi Bölümüne Doldu-60 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 235,63176

İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.871.860

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202790487

ÜNİVERSİTE: İstanbul Gelişim Üniversitesi

FAKÜLTE: Uçak Teknolojisi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 235,63176

Başarı Sıralaması: 1.871.860

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-60

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 234,85562

Başarı Sıralaması:  1.813.513

Kontenjan 2022:  36+0

Yerleşen 2022:  Doldu-36

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1404812

Kontenjan 2021:  35+0

Yerleşen 2021:  Dolmadı-12

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