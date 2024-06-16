2024 İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 202790489 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 202790489 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Gelişim Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Uçak Teknolojisi Bölümü İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uçak Teknolojisi Bölümü kontenjanı 16+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Uçak Teknolojisi Bölümüne Doldu-16 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 269,46085

İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.298.810

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202790489

ÜNİVERSİTE: İstanbul Gelişim Üniversitesi

FAKÜLTE: Uçak Teknolojisi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 269,46085

Başarı Sıralaması: 1.298.810

Kontenjan 2022 – 2023 : 16+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-16

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 275,35191

Başarı Sıralaması: 1.105.784

Kontenjan 2022: 26+0

Yerleşen 2022: Doldu-26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222.34543

Başarı Sıralaması: 1131800

Kontenjan 2021: 20+0

Yerleşen 2021: Doldu-20