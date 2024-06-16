2024 İstanbul Gelişim Üniversitesi Turist Rehberliği Taban Puanları ( Önlisans ) 202790563 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gelişim Üniversitesi Turist Rehberliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü tercih kod numarası 202790563 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gelişim Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Gelişim Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Turist Rehberliği Bölümü İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turist Rehberliği Bölümü kontenjanı 41+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Turist Rehberliği Bölümüne Doldu-41 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Gelişim Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban Puanı: 210,40133

İstanbul Gelişim Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.369.645

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202790563

ÜNİVERSİTE: İstanbul Gelişim Üniversitesi

FAKÜLTE: Turist Rehberliği

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 210,40133

Başarı Sıralaması: 2.369.645

Kontenjan 2022 – 2023 : 41+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-41

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 200,21550

Başarı Sıralaması: 2.634.524

Kontenjan 2022: 30+0

Yerleşen 2022: Doldu-30

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1621637

Kontenjan 2021: 42+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-1