2024 İstanbul Gelişim Üniversitesi Spor Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 202753943 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gelişim Üniversitesi Spor Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 202753943 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gelişim Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Gelişim Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Spor Yönetimi Bölümü İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Spor Yönetimi Bölümü kontenjanı 8+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Spor Yönetimi Bölümüne Doldu-9 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Gelişim Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 309,42783

İstanbul Gelişim Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 774.805

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202753943

ÜNİVERSİTE: İstanbul Gelişim Üniversitesi

FAKÜLTE: Spor Yönetimi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 309,42783

Başarı Sıralaması: 774.805

Kontenjan 2022 – 2023 : 8+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-9

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 306,22793

Başarı Sıralaması: 735.078

Kontenjan 2022: 9+0

Yerleşen 2022: Doldu-9

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 252.16332

Başarı Sıralaması: 768289

Kontenjan 2021: 8+0

Yerleşen 2021: Doldu-8