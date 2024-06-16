2024 İstanbul Gelişim Üniversitesi Odyometri Taban Puanları ( Önlisans ) 202790676 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gelişim Üniversitesi Odyometri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Odyometri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Odyometri Bölümü tercih kod numarası 202790676 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gelişim Üniversitesi Odyometri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Odyometri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Gelişim Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Odyometri Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Odyometri Bölümü kontenjanı 46+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Odyometri Bölümüne Dolmadı-35 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Gelişim Üniversitesi Odyometri Bölümü Taban Puanı: 180,34365

İstanbul Gelişim Üniversitesi Odyometri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.842.271

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202790676

ÜNİVERSİTE: İstanbul Gelişim Üniversitesi

FAKÜLTE: Odyometri

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 180,34365

Başarı Sıralaması: 2.842.271

Kontenjan 2022 – 2023 : 46+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-35

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 228,50286

Başarı Sıralaması: 1.955.498

Kontenjan 2022: 37+0

Yerleşen 2022: Doldu-37

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---