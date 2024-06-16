2024 İstanbul Gelişim Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 202790669 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gelişim Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 202790669 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gelişim Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Gelişim Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Laboratuvar Teknolojisi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Laboratuvar Teknolojisi Bölümü kontenjanı 30+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Laboratuvar Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-23 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Gelişim Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 182,93277

İstanbul Gelişim Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.822.227

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202790669

ÜNİVERSİTE: İstanbul Gelişim Üniversitesi

FAKÜLTE: Laboratuvar Teknolojisi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 182,93277

Başarı Sıralaması: 2.822.227

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-23

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 223,42696

Başarı Sıralaması: 2.075.696

Kontenjan 2022: 21+0

Yerleşen 2022: Doldu-21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---