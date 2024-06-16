2024 İstanbul Gelişim Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 202751753 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gelişim Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 202751753 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gelişim Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Gelişim Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Fizyoterapi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi Bölümü kontenjanı 11+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Dolmadı-13 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 325,00173
İstanbul Gelişim Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 619.283
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202751753
ÜNİVERSİTE: İstanbul Gelişim Üniversitesi
FAKÜLTE: Fizyoterapi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 325,00173
Başarı Sıralaması: 619.283
Kontenjan 2022 – 2023 : 11+0+2+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-13
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 320,98034
Başarı Sıralaması: 597.912
Kontenjan 2022: 12+0
Yerleşen 2022: Doldu-12
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 281.57309
Başarı Sıralaması: 482468
Kontenjan 2021: 12+0
Yerleşen 2021: Doldu-12