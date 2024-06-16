2024 İstanbul Gelişim Üniversitesi Elektronörofizyoloji Taban Puanları ( Önlisans ) 202753158 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gelişim Üniversitesi Elektronörofizyoloji bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü tercih kod numarası 202753158 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gelişim Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Gelişim Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Elektronörofizyoloji Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronörofizyoloji Bölümü kontenjanı 4+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Elektronörofizyoloji Bölümüne Doldu-6 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Gelişim Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü Taban Puanı: 299,42845

İstanbul Gelişim Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 889.494

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202753158

ÜNİVERSİTE: İstanbul Gelişim Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektronörofizyoloji

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 299,42845

Başarı Sıralaması: 889.494

Kontenjan 2022 – 2023 : 4+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-6

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 277,32226

Başarı Sıralaması: 1.078.530

Kontenjan 2022: 10+0

Yerleşen 2022: Doldu-10

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 254.64993

Başarı Sıralaması: 739448

Kontenjan 2021: 4+0

Yerleşen 2021: Doldu-4