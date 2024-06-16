2024 İstanbul Gelişim Üniversitesi Diyaliz Taban Puanları ( Önlisans ) 202752399 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gelişim Üniversitesi Diyaliz bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Diyaliz Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Diyaliz Bölümü tercih kod numarası 202752399 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gelişim Üniversitesi Diyaliz Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Gelişim Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Diyaliz Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diyaliz Bölümü kontenjanı 4+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Diyaliz Bölümüne Dolmadı-3 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Gelişim Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban Puanı: 186,91783

İstanbul Gelişim Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.782.185

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202752399

ÜNİVERSİTE: İstanbul Gelişim Üniversitesi

FAKÜLTE: Diyaliz

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 186,91783

Başarı Sıralaması: 2.782.185

Kontenjan 2022 – 2023 : 4+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-3

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 254,47703

Başarı Sıralaması: 1.433.013

Kontenjan 2022: 1+0

Yerleşen 2022: Doldu-1

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: 6+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-1