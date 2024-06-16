2024 İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 202750701 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 202750701 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Gelişim Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Bilgisayar Teknolojisi Bölümü İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Teknolojisi Bölümü kontenjanı 77+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Teknolojisi Bölümüne Doldu-77 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 252,36788
İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.574.162
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202750701
ÜNİVERSİTE: İstanbul Gelişim Üniversitesi
FAKÜLTE: Bilgisayar Teknolojisi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 252,36788
Başarı Sıralaması: 1.574.162
Kontenjan 2022 – 2023 : 77+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-77
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 262,92107
Başarı Sıralaması: 1.291.889
Kontenjan 2022: 68+0
Yerleşen 2022: Doldu-68
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 214.73937
Başarı Sıralaması: 1233947
Kontenjan 2021: 59+0
Yerleşen 2021: Doldu-59