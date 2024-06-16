2024 İstanbul Gedik Üniversitesi Kimya Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 201750564 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gedik Üniversitesi Kimya Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gedik Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gedik Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 201750564 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gedik Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Gedik Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Gedik Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Kimya Teknolojisi Bölümü Gedik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya Teknolojisi Bölümü kontenjanı 5+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Kimya Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-6 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Gedik Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 323,81138

İstanbul Gedik Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 630.042

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201750564

ÜNİVERSİTE: İstanbul Gedik Üniversitesi

FAKÜLTE: Kimya Teknolojisi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 323,81138

Başarı Sıralaması: 630.042

Kontenjan 2022 – 2023 : 5+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-6

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 355,64058

Başarı Sıralaması: 363.592

Kontenjan 2022: 5+0

Yerleşen 2022: Doldu-5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 340.91592

Başarı Sıralaması: 188945

Kontenjan 2021: 4+0

Yerleşen 2021: Doldu-4