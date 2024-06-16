2024 İstanbul Gedik Üniversitesi Kimya Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 201750564 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gedik Üniversitesi Kimya Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gedik Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gedik Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 201750564 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gedik Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Gedik Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Gedik Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Kimya Teknolojisi Bölümü Gedik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya Teknolojisi Bölümü kontenjanı 5+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Kimya Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-6 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Gedik Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 323,81138
İstanbul Gedik Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 630.042
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201750564
ÜNİVERSİTE: İstanbul Gedik Üniversitesi
FAKÜLTE: Kimya Teknolojisi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 323,81138
Başarı Sıralaması: 630.042
Kontenjan 2022 – 2023 : 5+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-6
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 355,64058
Başarı Sıralaması: 363.592
Kontenjan 2022: 5+0
Yerleşen 2022: Doldu-5
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 340.91592
Başarı Sıralaması: 188945
Kontenjan 2021: 4+0
Yerleşen 2021: Doldu-4