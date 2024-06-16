2024 İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 201750652 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 201750652 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Gedik Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı Bölümü Gedik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 53+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Doldu-53 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 300,86950
İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 872.252
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201750652
ÜNİVERSİTE: İstanbul Gedik Üniversitesi
FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 300,86950
Başarı Sıralaması: 872.252
Kontenjan 2022 – 2023 : 53+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-53
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 299,72941
Başarı Sıralaması: 803.595
Kontenjan 2022: 46+0
Yerleşen 2022: Doldu-46
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 247.11233
Başarı Sıralaması: 828171
Kontenjan 2021: 35+0
Yerleşen 2021: Doldu-35