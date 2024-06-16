2024 İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 207550381 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 207550381 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup İşletme Yönetimi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi Bölümü kontenjanı 4+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında İşletme Yönetimi Bölümüne Dolmadı-5 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 300,43908
İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 877.293
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 207550381
ÜNİVERSİTE: İstanbul Esenyurt Üniversitesi
FAKÜLTE: İşletme Yönetimi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 300,43908
Başarı Sıralaması: 877.293
Kontenjan 2022 – 2023 : 4+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-5
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 288,26356
Başarı Sıralaması: 935.954
Kontenjan 2022: 5+0
Yerleşen 2022: Doldu-5
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 251.54136
Başarı Sıralaması: 775590
Kontenjan 2021: 3+0
Yerleşen 2021: Doldu-3