2024 İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 207550381 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 207550381 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup İşletme Yönetimi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi Bölümü kontenjanı 4+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında İşletme Yönetimi Bölümüne Dolmadı-5 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 300,43908

İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 877.293

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207550381

ÜNİVERSİTE: İstanbul Esenyurt Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Yönetimi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 300,43908

Başarı Sıralaması: 877.293

Kontenjan 2022 – 2023 : 4+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-5

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 288,26356

Başarı Sıralaması: 935.954

Kontenjan 2022: 5+0

Yerleşen 2022: Doldu-5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 251.54136

Başarı Sıralaması: 775590

Kontenjan 2021: 3+0

Yerleşen 2021: Doldu-3