2024 İstanbul Esenyurt Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 207550927 İÖ-Ücretli

207550927 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Esenyurt Üniversitesi İlk ve Acil Yardım ( İÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Esenyurt Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 207550927 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Esenyurt Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Esenyurt Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Esenyurt Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 207550927 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Esenyurt Üniversitesi İlk ve Acil Yardım   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi   İlk ve Acil Yardım   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Esenyurt Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım   Bölümü kontenjanı 16+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-16 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 271,12908

İstanbul Esenyurt Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.273.600

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207550927

ÜNİVERSİTE: İstanbul Esenyurt Üniversitesi

FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 271,12908

Başarı Sıralaması: 1.273.600

Kontenjan 2022 – 2023 : 16+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-16

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 279,25278

Başarı Sıralaması:  1.052.125

Kontenjan 2022:  8+0

Yerleşen 2022:  Doldu-8

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 238.51492

Başarı Sıralaması:  928872

Kontenjan 2021:  18+0

Yerleşen 2021:  Doldu-18

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