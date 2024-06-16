2024 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 207550196 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Esenyurt Üniversitesi Grafik Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 207550196 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Esenyurt Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Grafik Tasarımı Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Grafik Tasarımı Bölümü kontenjanı 47+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Grafik Tasarımı Bölümüne Doldu-47 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 228,45090
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.008.007
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 207550196
ÜNİVERSİTE: İstanbul Esenyurt Üniversitesi
FAKÜLTE: Grafik Tasarımı
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 228,45090
Başarı Sıralaması: 2.008.007
Kontenjan 2022 – 2023 : 47+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-47
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 224,96914
Başarı Sıralaması: 2.038.915
Kontenjan 2022: 42+0
Yerleşen 2022: Doldu-42
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1590120
Kontenjan 2021: 34+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-8