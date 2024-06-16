2024 İstanbul Esenyurt Üni. Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 207590422 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Esenyurt Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü tercih kod numarası 207590422 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Esenyurt Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü kontenjanı 6+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümüne Doldu-6 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Esenyurt Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Taban Puanı: 183,29647

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.818.986

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207590422

ÜNİVERSİTE: İstanbul Esenyurt Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 183,29647

Başarı Sıralaması: 2.818.986

Kontenjan 2022 – 2023 : 6+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-6

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Kontenjan 2021: ---

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