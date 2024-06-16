2024 İstanbul Beykent Üniversitesi  Radyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 210300948 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Beykent Üniversitesi Radyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Beykent Üniversitesi Radyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Beykent Üniversitesi Radyoterapi Bölümü tercih kod numarası 210300948 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Beykent Üniversitesi Radyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Beykent Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Beykent Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Radyoterapi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyoterapi Bölümü kontenjanı 21+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Radyoterapi Bölümüne Doldu-21 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Beykent Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban Puanı: 195,18265
İstanbul Beykent Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.662.872
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 210300948
ÜNİVERSİTE: İstanbul Beykent Üniversitesi
FAKÜLTE: Radyoterapi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli
Taban Puan: 195,18265
Başarı Sıralaması: 2.662.872
Kontenjan 2022 – 2023 : 21+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-21
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2022: 25
Yerleşen 2022: Dolmadı-20
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2021: ---
Yerleşen 2021: ---