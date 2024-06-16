2024 İstanbul Beykent Üniversitesi  İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları ( Önlisans ) 210300675 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Beykent Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Beykent Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Beykent Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü tercih kod numarası 210300675 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Beykent Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Beykent Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Beykent Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü kontenjanı 3+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümüne Dolmadı-3 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Beykent Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Puanı: 299,31568

İstanbul Beykent Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 890.753

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 210300675

ÜNİVERSİTE: İstanbul Beykent Üniversitesi

FAKÜLTE: İş Sağlığı ve Güvenliği

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 299,31568

Başarı Sıralaması: 890.753

Kontenjan 2022 – 2023 : 3+0+0+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-3

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 296,52593

Başarı Sıralaması: 838.65

Kontenjan 2022: 4

Yerleşen 2022: Doldu-4

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---