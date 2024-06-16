2024 İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 202490670 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü tercih kod numarası 202490670 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Aydın Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Sosyal Hizmetler Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Hizmetler Bölümü kontenjanı 29+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Sosyal Hizmetler Bölümüne Doldu-29 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban Puanı: 189,02834

İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.756.285

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202490670

ÜNİVERSİTE: İstanbul Aydın Üniversitesi

FAKÜLTE: Sosyal Hizmetler

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 189,02834

Başarı Sıralaması: 2.756.285

Kontenjan 2022 – 2023 : 29+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-29

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222,25055

Başarı Sıralaması: 2.104.352

Kontenjan 2022: 21+0

Yerleşen 2022: Doldu-21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1602876

Kontenjan 2021: 21+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-4