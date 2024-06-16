2024 İstanbul Aydın Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 202490655 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Aydın Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 202490655 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Aydın Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Aydın Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Aydın Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Otomotiv Teknolojisi Bölümü Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Otomotiv Teknolojisi Bölümü kontenjanı 65+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Otomotiv Teknolojisi Bölümüne Doldu-65 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Aydın Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 253,66024

İstanbul Aydın Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.552.332

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202490655

ÜNİVERSİTE: İstanbul Aydın Üniversitesi

FAKÜLTE: Otomotiv Teknolojisi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 253,66024

Başarı Sıralaması: 1.552.332

Kontenjan 2022 – 2023 : 65+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-65

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 259,33414

Başarı Sıralaması: 1.350.410

Kontenjan 2022: 56+0

Yerleşen 2022: Doldu-56

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 209.73935

Başarı Sıralaması: 1305004

Kontenjan 2021: 55+0

Yerleşen 2021: Doldu-55