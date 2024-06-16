2024 İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 202452172 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 202452172 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Aydın Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Moda Tasarımı Bölümü Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moda Tasarımı Bölümü kontenjanı 69+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Moda Tasarımı Bölümüne Doldu-69 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 252,17963
İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.577.351
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202452172
ÜNİVERSİTE: İstanbul Aydın Üniversitesi
FAKÜLTE: Moda Tasarımı
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 252,17963
Başarı Sıralaması: 1.577.351
Kontenjan 2022 – 2023 : 69+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-69
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 259,87355
Başarı Sıralaması: 1.341.491
Kontenjan 2022: 60+0
Yerleşen 2022: Doldu-60
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 205.85415
Başarı Sıralaması: 1363458
Kontenjan 2021: 54+0
Yerleşen 2021: Doldu-54