2024 İstanbul Aydın Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 202452799 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Aydın Üniversitesi Dış Ticaret bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü tercih kod numarası 202452799 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Aydın Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Aydın Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Aydın Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Dış Ticaret Bölümü Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dış Ticaret Bölümü kontenjanı 85+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Dış Ticaret Bölümüne Doldu-85 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Aydın Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Puanı: 252,16155

İstanbul Aydın Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.577.667

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202452799

ÜNİVERSİTE: İstanbul Aydın Üniversitesi

FAKÜLTE: Dış Ticaret

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 252,16155

Başarı Sıralaması: 1.577.667

Kontenjan 2022 – 2023 : 85+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-85

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 249,50481

Başarı Sıralaması: 1.521.773

Kontenjan 2022: 81+0

Yerleşen 2022: Doldu-81

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 219.83819

Başarı Sıralaması: 1165569

Kontenjan 2021: 76+0

Yerleşen 2021: Doldu-76