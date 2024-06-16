2024 İstanbul Aydın Üni. Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 202490614 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Aydın Üniversitesi Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik Bölümü tercih kod numarası 202490614 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Aydın Üniversitesi Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Aydın Üniversitesi Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Aydın Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik Bölümü Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik Bölümü kontenjanı 49+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik Bölümüne Doldu-49 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Aydın Üniversitesi Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik Bölümü Taban Puanı: 240,54671

İstanbul Aydın Üniversitesi Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.781.249

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202490614

ÜNİVERSİTE: İstanbul Aydın Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 240,54671

Başarı Sıralaması: 1.781.249

Kontenjan 2022 – 2023 : 49+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-49

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229,35109

Başarı Sıralaması: 1.935.861

Kontenjan 2022: 42+0

Yerleşen 2022: Doldu-42

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1623445

Kontenjan 2021: 34+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-31