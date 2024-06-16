2024 İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 202353002 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 202353002 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Arel Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup İnşaat Teknolojisi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Teknolojisi Bölümü kontenjanı 28+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İnşaat Teknolojisi Bölümüne Doldu-28 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 188,52391

İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.762.919

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202353002

ÜNİVERSİTE: İstanbul Arel Üniversitesi

FAKÜLTE: İnşaat Teknolojisi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 188,52391

Başarı Sıralaması: 2.762.919

Kontenjan 2022 – 2023 : 28+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-28

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 212,18335

Başarı Sıralaması: 2.354.400

Kontenjan 2022: 18+0

Yerleşen 2022: Doldu-18

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1162086

Kontenjan 2021: 20+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-2