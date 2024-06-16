2024 İstanbul Arel Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 202352022 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Arel Üniversitesi Elektronik Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Arel Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Arel Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 202352022 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Arel Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Arel Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Arel Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Elektronik Teknolojisi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronik Teknolojisi Bölümü kontenjanı 35+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Elektronik Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-17 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Arel Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 181,67608

İstanbul Arel Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.832.506

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202352022

ÜNİVERSİTE: İstanbul Arel Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektronik Teknolojisi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 181,67608

Başarı Sıralaması: 2.832.506

Kontenjan 2022 – 2023 : 35+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-17

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 228,84053

Başarı Sıralaması: 1.947.609

Kontenjan 2022: 27+0

Yerleşen 2022: Doldu-27

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1400397

Kontenjan 2021: 17+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-6