2024 İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 202350662 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü tercih kod numarası 202350662 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Arel Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Çocuk Gelişimi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi Bölümü kontenjanı 5+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Çocuk Gelişimi Bölümüne Dolmadı-5 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanı: 299,56197

İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 887.929

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202350662

ÜNİVERSİTE: İstanbul Arel Üniversitesi

FAKÜLTE: Çocuk Gelişimi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 299,56197

Başarı Sıralaması: 887.929

Kontenjan 2022 – 2023 : 5+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-5

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 296,60824

Başarı Sıralaması: 837.708

Kontenjan 2022: 5+0

Yerleşen 2022: Doldu-5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 252.24983

Başarı Sıralaması: 767283

Kontenjan 2021: 5+0

Yerleşen 2021: Doldu-5