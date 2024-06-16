2024 Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 112571309 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 112571309 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İşletme Yönetimi Bölümü Isparta Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İşletme Yönetimi Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 229,06012
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.996.235
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 112571309
ÜNİVERSİTE: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
FAKÜLTE: İşletme Yönetimi
ŞEHİR: Isparta
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli
Taban Puan: 229,06012
Başarı Sıralaması: 1.996.235
Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 219,36559
Başarı Sıralaması: 2.175.540
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: Doldu-52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1603504
Kontenjan 2021: 50+2
Yerleşen 2021: Dolmadı-11