2024 İskenderun Teknik Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 110750033 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İskenderun Teknik Üniversitesi Su Altı Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hatay ilinde bulunan İskenderun Teknik Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İskenderun Teknik Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 110750033 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İskenderun Teknik Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İskenderun Teknik Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İskenderun Teknik Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Su Altı Teknolojisi Bölümü Denizcilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hatay ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Su Altı Teknolojisi Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında Su Altı Teknolojisi Bölümüne Doldu-40 kişi yerleşmiştir.
İskenderun Teknik Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 252,55381
İskenderun Teknik Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.571.049
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 110750033
ÜNİVERSİTE: İskenderun Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Su Altı Teknolojisi
ŞEHİR: Hatay
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 252,55381
Başarı Sıralaması: 1.571.049
Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+8
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-40
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 266,37813
Başarı Sıralaması: 1.238.015
Kontenjan 2022: 30+1
Yerleşen 2022: Doldu-31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 226.46104
Başarı Sıralaması: 1076684
Kontenjan 2021: 30+1
Yerleşen 2021: Doldu-31