2024 İskenderun Teknik Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 110750033 Ücretsiz

110750033 | İskenderun Teknik Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Hatay ilimizde yer alan İskenderun Teknik Üniversitesi Su Altı Teknolojisi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İskenderun Teknik Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 110750033 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İskenderun Teknik Üniversitesi Su Altı Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hatay ilinde bulunan İskenderun Teknik Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İskenderun Teknik Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 110750033 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İskenderun Teknik Üniversitesi Su Altı Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İskenderun Teknik Üniversitesi   Su Altı Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İskenderun Teknik Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Su Altı Teknolojisi   Bölümü   Denizcilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hatay ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Su Altı Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında Su Altı Teknolojisi Bölümüne Doldu-40 kişi yerleşmiştir.

İskenderun Teknik Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 252,55381

İskenderun Teknik Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.571.049

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110750033

ÜNİVERSİTE: İskenderun Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Su Altı Teknolojisi

ŞEHİR: Hatay

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 252,55381

Başarı Sıralaması: 1.571.049

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+8

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-40

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 266,37813

Başarı Sıralaması:  1.238.015

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022:  Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226.46104

Başarı Sıralaması:  1076684

Kontenjan 2021:  30+1

Yerleşen 2021:  Doldu-31

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