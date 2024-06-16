2024 İnönü Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Taban Puanları ( Önlisans ) 105350981 Ücretsiz

105350981 | İnönü Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Malatya ilimizde yer alan İnönü Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İnönü Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Taban Puanları ( Önlisans ) 105350981 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İnönü Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya ilinde bulunan İnönü Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İnönü Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü tercih kod numarası 105350981 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İnönü Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İnönü Üniversitesi   Özel Güvenlik ve Koruma   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İnönü Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Özel Güvenlik ve Koruma   Bölümü   Malatya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Özel Güvenlik ve Koruma   Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+13 kişidir. 2023 yılında Özel Güvenlik ve Koruma Bölümüne Doldu-67 kişi yerleşmiştir.

İnönü Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban Puanı: 272,89838

İnönü Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.247.201

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105350981

ÜNİVERSİTE: İnönü Üniversitesi

FAKÜLTE: Özel Güvenlik ve Koruma

ŞEHİR: Malatya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 272,89838

Başarı Sıralaması: 1.247.201

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+13

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-67

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 272,24029

Başarı Sıralaması:  1.150.284

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022:  Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222.27323

Başarı Sıralaması:  1132735

Kontenjan 2021:  50+2

Yerleşen 2021:  Doldu-52

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