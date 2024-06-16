2024 İnönü Üniversitesi Harita ve Kadastro Taban Puanları ( Önlisans ) 105350575 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İnönü Üniversitesi Harita ve Kadastro bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya ilinde bulunan İnönü Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İnönü Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü tercih kod numarası 105350575 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İnönü Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İnönü Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İnönü Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Harita ve Kadastro Bölümü Malatya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Harita ve Kadastro Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+14 kişidir. 2023 yılında Harita ve Kadastro Bölümüne Doldu-73 kişi yerleşmiştir.
İnönü Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Puanı: 270,94049
İnönü Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.276.532
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105350575
ÜNİVERSİTE: İnönü Üniversitesi
FAKÜLTE: Harita ve Kadastro
ŞEHİR: Malatya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 270,94049
Başarı Sıralaması: 1.276.532
Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+14
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-73
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 278,19196
Başarı Sıralaması: 1.066.530
Kontenjan 2022: 55+2
Yerleşen 2022: Doldu-57
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 232.5453
Başarı Sıralaması: 999677
Kontenjan 2021: 55+2
Yerleşen 2021: Doldu-57