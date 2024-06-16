2024 İnönü Üniversitesi Harita ve Kadastro Taban Puanları ( Önlisans ) 105350575 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İnönü Üniversitesi Harita ve Kadastro bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya ilinde bulunan İnönü Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İnönü Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü tercih kod numarası 105350575 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İnönü Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İnönü Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İnönü Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Harita ve Kadastro Bölümü Malatya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Harita ve Kadastro Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+14 kişidir. 2023 yılında Harita ve Kadastro Bölümüne Doldu-73 kişi yerleşmiştir.

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İnönü Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Puanı: 270,94049

İnönü Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.276.532

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105350575

ÜNİVERSİTE: İnönü Üniversitesi

FAKÜLTE: Harita ve Kadastro

ŞEHİR: Malatya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 270,94049

Başarı Sıralaması: 1.276.532

Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+14

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-73

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 278,19196

Başarı Sıralaması: 1.066.530

Kontenjan 2022: 55+2

Yerleşen 2022: Doldu-57

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 232.5453

Başarı Sıralaması: 999677

Kontenjan 2021: 55+2

Yerleşen 2021: Doldu-57