2024 Iğdır Üniversitesi Spor Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 105290073 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Iğdır Üniversitesi Spor Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Iğdır ilinde bulunan Iğdır Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Iğdır Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 105290073 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Iğdır Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Iğdır Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Iğdır Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Spor Yönetimi Bölümü Tuzluca Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Iğdır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Spor Yönetimi Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Spor Yönetimi Bölümüne Doldu-49 kişi yerleşmiştir.

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Iğdır Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 229,18566

Iğdır Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.993.906

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105290073

ÜNİVERSİTE: Iğdır Üniversitesi

FAKÜLTE: Spor Yönetimi

ŞEHİR: Iğdır

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 229,18566

Başarı Sıralaması: 1.993.906

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-49

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,25885

Başarı Sıralaması: 1.984.488

Kontenjan 2022: 43+2

Yerleşen 2022: Doldu-45

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1619130

Kontenjan 2021: 35+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-22