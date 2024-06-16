2024 Iğdır Üniversitesi Harita ve Kadastro Taban Puanları ( Önlisans ) 105290063 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Iğdır Üniversitesi Harita ve Kadastro bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Iğdır ilinde bulunan Iğdır Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Iğdır Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü tercih kod numarası 105290063 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Iğdır Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Iğdır Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Iğdır Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Harita ve Kadastro Bölümü Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Iğdır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Harita ve Kadastro Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Harita ve Kadastro Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.
Iğdır Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Puanı: 230,08649
Iğdır Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.976.534
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105290063
ÜNİVERSİTE: Iğdır Üniversitesi
FAKÜLTE: Harita ve Kadastro
ŞEHİR: Iğdır
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 230,08649
Başarı Sıralaması: 1.976.534
Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 223,17881
Başarı Sıralaması: 2.081.779
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: Doldu-52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1623128
Kontenjan 2021: 50+2
Yerleşen 2021: Dolmadı-30