2024 Iğdır Üniversitesi Harita ve Kadastro Taban Puanları ( Önlisans ) 105290063 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Iğdır Üniversitesi Harita ve Kadastro bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Iğdır ilinde bulunan Iğdır Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Iğdır Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü tercih kod numarası 105290063 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Iğdır Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Iğdır Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Iğdır Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Harita ve Kadastro Bölümü Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Iğdır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Harita ve Kadastro Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Harita ve Kadastro Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

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Iğdır Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Puanı: 230,08649

Iğdır Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.976.534

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105290063

ÜNİVERSİTE: Iğdır Üniversitesi

FAKÜLTE: Harita ve Kadastro

ŞEHİR: Iğdır

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 230,08649

Başarı Sıralaması: 1.976.534

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 223,17881

Başarı Sıralaması: 2.081.779

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1623128

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-30