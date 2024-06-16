2024 Hitit Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 105150532 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hitit Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çorum ilinde bulunan Hitit Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hitit Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 105150532 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hitit Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hitit Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hitit Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Fizyoterapi Bölümü Sungurlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çorum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Doldu-69 kişi yerleşmiştir.

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Hitit Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 300,36918

Hitit Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 878.098

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105150532

ÜNİVERSİTE: Hitit Üniversitesi

FAKÜLTE: Fizyoterapi

ŞEHİR: Çorum

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 300,36918

Başarı Sıralaması: 878.098

Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-69

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 298,74792

Başarı Sıralaması: 814.203

Kontenjan 2022: 65+2

Yerleşen 2022: Doldu-67

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 252.45328

Başarı Sıralaması: 764827

Kontenjan 2021: 65+2

Yerleşen 2021: Doldu-67