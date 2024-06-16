2024 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 107751448 Ücretsiz

107751448 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Lojistik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Hatay ilimizde yer alan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Lojistik ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 107751448 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Lojistik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hatay ilinde bulunan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Lojistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Lojistik Bölümü tercih kod numarası 107751448 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Lojistik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi   Lojistik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Lojistik   Bölümü   Yayladağı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hatay ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik   Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+5 kişidir. 2023 yılında Lojistik Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Puanı: 228,67187

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.003.745

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107751448

ÜNİVERSİTE: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

FAKÜLTE: Lojistik

ŞEHİR: Hatay

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 228,67187

Başarı Sıralaması: 2.003.745

Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+5

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 221,92704

Başarı Sıralaması:  2.112.041

Kontenjan 2022:  37+1

Yerleşen 2022:  Doldu-38

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1597031

Kontenjan 2021:  30+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-6

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