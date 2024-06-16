2024 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 107790210 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hatay ilinde bulunan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 107790210 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Aşçılık Bölümü Antakya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hatay ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+5 kişidir. 2023 yılında Aşçılık Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 300,54536
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 876.068
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107790210
ÜNİVERSİTE: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
FAKÜLTE: Aşçılık
ŞEHİR: Hatay
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 300,54536
Başarı Sıralaması: 876.068
Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+5
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 294,02068
Başarı Sıralaması: 867.467
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: Doldu-52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 241.25017
Başarı Sıralaması: 897062
Kontenjan 2021: 50+2
Yerleşen 2021: Doldu-52