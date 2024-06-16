2024 Hasan Kalyoncu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 201650089 %25 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hasan Kalyoncu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 201650089 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hasan Kalyoncu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 12+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-12 kişi yerleşmiştir.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 321,61821
Hasan Kalyoncu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 650.573
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201650089
ÜNİVERSİTE: Hasan Kalyoncu Üniversitesi
FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım
ŞEHİR: Gaziantep
ÜCRET- BURS: %25 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %25 İndirimli
Taban Puan: 321,61821
Başarı Sıralaması: 650.573
Kontenjan 2022 – 2023 : 12+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-12
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 316,42123
Başarı Sıralaması: 637.93
Kontenjan 2022: 10+0
Yerleşen 2022: Doldu-10
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 271.70984
Başarı Sıralaması: 565095
Kontenjan 2021: 14+0
Yerleşen 2021: Doldu-14