2024 Hasan Kalyoncu Üni. İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Taban Puanları ( Önlisans ) 201650186 Ücretli

201650186 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gaziantep ilimizde yer alan Hasan Kalyoncu Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü ( Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Hasan Kalyoncu Üni. İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Taban Puanları ( Önlisans ) 201650186 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hasan Kalyoncu Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Bölümü tercih kod numarası 201650186 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hasan Kalyoncu Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi   İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hasan Kalyoncu Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü   Bölümü kontenjanı 15+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Bölümüne Doldu-15 kişi yerleşmiştir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Bölümü Taban Puanı: 239,87154

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.793.655

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201650186

ÜNİVERSİTE: Hasan Kalyoncu Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 239,87154

Başarı Sıralaması: 1.793.655

Kontenjan 2022 – 2023 : 15+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-15

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 263,70470

Başarı Sıralaması:  1.279.549

Kontenjan 2022:  18+0

Yerleşen 2022:  Doldu-18

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 219.46317

Başarı Sıralaması:  1170538

Kontenjan 2021:  18+0

Yerleşen 2021:  Doldu-18

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