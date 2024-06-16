2024 Harran Üniversitesi Yaşlı Bakımı Taban Puanları ( Önlisans ) 105090200 Ücretsiz

105090200 | Harran Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Şanlıurfa ilimizde yer alan Harran Üniversitesi Yaşlı Bakımı ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Harran Üniversitesi Yaşlı Bakımı Taban Puanları ( Önlisans ) 105090200 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Harran Üniversitesi Yaşlı Bakımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şanlıurfa ilinde bulunan Harran Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Harran Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü tercih kod numarası 105090200 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Harran Üniversitesi Yaşlı Bakımı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Harran Üniversitesi   Yaşlı Bakımı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Harran Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Yaşlı Bakımı   Bölümü   Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şanlıurfa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yaşlı Bakımı   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında Yaşlı Bakımı Bölümüne Doldu-40 kişi yerleşmiştir.

Harran Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban Puanı: 302,56091

Harran Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 852.296

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105090200

ÜNİVERSİTE: Harran Üniversitesi

FAKÜLTE: Yaşlı Bakımı

ŞEHİR: Şanlıurfa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 302,56091

Başarı Sıralaması: 852.296

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+8

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-40

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 275,94752

Başarı Sıralaması:  1.097.658

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022:  Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2021:  ---

Yerleşen 2021:  ---

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