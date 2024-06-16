2024 Harran Üniversitesi Tarımsal İşletmecilik Taban Puanları ( Önlisans ) 105050948 Ücretsiz

105050948 | Harran Üniversitesi Tarımsal İşletmecilik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Şanlıurfa ilimizde yer alan Harran Üniversitesi Tarımsal İşletmecilik ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Harran Üniversitesi Tarımsal İşletmecilik Taban Puanları ( Önlisans ) 105050948 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Harran Üniversitesi Tarımsal İşletmecilik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şanlıurfa ilinde bulunan Harran Üniversitesi Tarımsal İşletmecilik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Harran Üniversitesi Tarımsal İşletmecilik Bölümü tercih kod numarası 105050948 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Harran Üniversitesi Tarımsal İşletmecilik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Harran Üniversitesi   Tarımsal İşletmecilik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Harran Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Tarımsal İşletmecilik   Bölümü   Ceylanpınar Tarım Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şanlıurfa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarımsal İşletmecilik   Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+6 kişidir. 2023 yılında Tarımsal İşletmecilik Bölümüne Doldu-33 kişi yerleşmiştir.

Harran Üniversitesi Tarımsal İşletmecilik Bölümü Taban Puanı: 239,43737

Harran Üniversitesi Tarımsal İşletmecilik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.801.669

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105050948

ÜNİVERSİTE: Harran Üniversitesi

FAKÜLTE: Tarımsal İşletmecilik

ŞEHİR: Şanlıurfa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 239,43737

Başarı Sıralaması: 1.801.669

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+6

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-33

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 234,20329

Başarı Sıralaması:  1.827.630

Kontenjan 2022:  25+1

Yerleşen 2022:  Doldu-26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1578879

Kontenjan 2021:  25+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-11

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