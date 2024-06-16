2024 Harran Üniversitesi Tarımsal İşletmecilik Taban Puanları ( Önlisans ) 105050948 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Harran Üniversitesi Tarımsal İşletmecilik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şanlıurfa ilinde bulunan Harran Üniversitesi Tarımsal İşletmecilik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Harran Üniversitesi Tarımsal İşletmecilik Bölümü tercih kod numarası 105050948 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Harran Üniversitesi Tarımsal İşletmecilik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Harran Üniversitesi Tarımsal İşletmecilik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Harran Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Tarımsal İşletmecilik Bölümü Ceylanpınar Tarım Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şanlıurfa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarımsal İşletmecilik Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+6 kişidir. 2023 yılında Tarımsal İşletmecilik Bölümüne Doldu-33 kişi yerleşmiştir.
Harran Üniversitesi Tarımsal İşletmecilik Bölümü Taban Puanı: 239,43737
Harran Üniversitesi Tarımsal İşletmecilik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.801.669
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105050948
ÜNİVERSİTE: Harran Üniversitesi
FAKÜLTE: Tarımsal İşletmecilik
ŞEHİR: Şanlıurfa
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 239,43737
Başarı Sıralaması: 1.801.669
Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+6
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-33
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 234,20329
Başarı Sıralaması: 1.827.630
Kontenjan 2022: 25+1
Yerleşen 2022: Doldu-26
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1578879
Kontenjan 2021: 25+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-11