2024 Harran Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 105051125 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Harran Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şanlıurfa ilinde bulunan Harran Üniversitesi Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Harran Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 105051125 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Harran Üniversitesi Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Harran Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Harran Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Optisyenlik Bölümü Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şanlıurfa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+11 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Doldu-60 kişi yerleşmiştir.
Harran Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 327,23827
Harran Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 599.258
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105051125
ÜNİVERSİTE: Harran Üniversitesi
FAKÜLTE: Optisyenlik
ŞEHİR: Şanlıurfa
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 327,23827
Başarı Sıralaması: 599.258
Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+11
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-60
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 304,92400
Başarı Sıralaması: 748.585
Kontenjan 2022: 45+2
Yerleşen 2022: Doldu-47
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 255.23159
Başarı Sıralaması: 732799
Kontenjan 2021: 45+2
Yerleşen 2021: Doldu-47