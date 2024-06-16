2024 Harran Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 105051125 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Harran Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şanlıurfa ilinde bulunan Harran Üniversitesi Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Harran Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 105051125 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Harran Üniversitesi Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Harran Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Harran Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Optisyenlik Bölümü Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şanlıurfa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+11 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Doldu-60 kişi yerleşmiştir.

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Harran Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 327,23827

Harran Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 599.258

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105051125

ÜNİVERSİTE: Harran Üniversitesi

FAKÜLTE: Optisyenlik

ŞEHİR: Şanlıurfa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 327,23827

Başarı Sıralaması: 599.258

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+11

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-60

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 304,92400

Başarı Sıralaması: 748.585

Kontenjan 2022: 45+2

Yerleşen 2022: Doldu-47

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 255.23159

Başarı Sıralaması: 732799

Kontenjan 2021: 45+2

Yerleşen 2021: Doldu-47