2024 Haliç Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ( Önlisans ) 201990517 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Haliç Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Haliç Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Haliç Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü tercih kod numarası 201990517 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Haliç Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Haliç Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Haliç Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü kontenjanı 43+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bankacılık ve Sigortacılık Bölümüne Doldu-43 kişi yerleşmiştir.

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Haliç Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Puanı: 240,59172

Haliç Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.780.409

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201990517

ÜNİVERSİTE: Haliç Üniversitesi

FAKÜLTE: Bankacılık ve Sigortacılık

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 240,59172

Başarı Sıralaması: 1.780.409

Kontenjan 2022 – 2023 : 43+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-43

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 236,83149

Başarı Sıralaması: 1.771.292

Kontenjan 2022: 48+0

Yerleşen 2022: Doldu-48

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 223.12353

Başarı Sıralaması: 1121346

Kontenjan 2021: 38+0

Yerleşen 2021: Doldu-38