2024 Hacettepe Üni. Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği Taban Puanları ( Önlisans ) 104890455 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hacettepe Üniversitesi Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği Bölümü tercih kod numarası 104890455 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hacettepe Üniversitesi Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hacettepe Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Hacettepe Üniversitesi Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği Bölümü Taban Puanı: 323,41850

Hacettepe Üniversitesi Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 633.706

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104890455

ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 323,41850

Başarı Sıralaması: 633.706

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 317,85600

Başarı Sıralaması: 624.937

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 272.71519

Başarı Sıralaması: 556131

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Doldu-31